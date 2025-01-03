Это поможет уменьшить размер игр на будущей портативке.

Новый год принёс нам очередную пачку слухов про Nintendo Switch 2. В этот раз стало известно, что в новой версии портативки Nintendo реализует собственный аналог технологии апскейлинга с помощью ИИ, вроде DLSS от Nvidia или FSR от AMD.

Об этом стало известно из патента, который заметила редакция VGC. Он был зарегистрирован ещё в 2023 году, но обнародован только сейчас.

Интересно, что в отличие от прочих технологий апскейлинга, разработка Nintendo в первую очередь нацелена не на увеличение и стабилизацию FPS, а на уменьшение размера игр путём уменьшения нативного разрешения текстур, которые потом будут масштабироваться апскейлером.

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На это обратила внимание журналистка Лора Кейт Дэйл. К примеру, игра с нативными 4К текстурами весит 60 ГБ, что сейчас для Nintendo Switch очень много, но если сделать Full-HD текстуры, а потом растянуть их до 4К, то вес игры составит около 20 ГБ, что уже может поместиться в 32 ГБ хранилище нынешнего Nintendo Switch.

Ранее провренный источник сообщал, когда может произойти официальный анонс Nintendo Switch 2. Консоль могут представить вместе с видеокартами Nvidia RTX 50.

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