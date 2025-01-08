Нейросети всё ещё плохо понимают контекст.

На днях Nvidia представила прорывную технологию ботов для игр с искусственным интеллектом, но, похоже, основатель Nvidia Дженсен Хуанг не переоценивает возможности ИИ.

В ходе выставки CES 2025 Хуанг заявил, что несмотря на стремительное развитие нейросетей и обновлённую технологию Nvidia DLSS 4, вряд ли мы дойдём до точки, где игры будут полностью рендериться с помощью машинного обучения.

Основатель Nvidia вспоминает, что когда ChatGPT только явился миру, все думали, что он может даже написать книгу. Но время шло, люди начали подробнее изучать возможности технологии и стало ясно: нейросетям не хватает контекста, они не могут сгенерировать картинку или текст из ничего. Поэтому работа художников и дизайнеров не окажется невостребованной, несмотря на все опасения:

Видео дня

"Вы должны создать контекст. А контекст для видеоигр должен быть не только сюжетно релевантным, но и пространственным, мировым, пространственно релевантным. И поэтому способ, которым вы создаете условия, способ, которым вы создаете контекст, заключается в том, что вы даете ему несколько ранних кусочков геометрии или ранних кусочков текстур, и он может сгенерировать, он может сделать все остальное."

Новый DLSS 4 от Nvidia генерирует три кадра на один настоящий. Сейчас генерируются только пиксели, но Дженсен Хуанг уверен, что в будущем искусственный интеллект сможет на ходу генерировать геометрию, анимацию, волосы: "Так вот, из четырёх кадров, включающих 33 миллиона пикселей, мы отрендерили лишь два миллиона. Разве это не чудо? Это коснётся не только пикселей, которые мы визуализируем, но и геометрии, анимации, и волос, которые будут рендериться в будущих играх."

Ранее в сети появились первые изображения RTX 5090 от Inno3D.

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