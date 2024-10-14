Украинская киберспортивная организация Natus Vincere одержала победу над немецкой MOUZ в финале IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счетом 3:1.
Игра началась на карте Inferno, выбранной MOUZ. NaVi стартовали неуверенно и уступили первую половину. Однако после смены сторон NaVi смогли отыграться и вырвать победу. Далее команды перешли на Dust 2 - выбор Natus Vincere. Здесь украинская команда доминировала, отдав сопернику всего два раунда.
Третьей картой стал Mirage, где MOUZ сумели навязать борьбу. Игра была напряженной и равной, но в ключевых моментах NAVI не хватало точности от снайпера Игоря w0nderful Жданова. В результате MOUZ сократили отставание в серии.
Решающей стала карта Ancient. Несмотря на то что MOUZ вели со счетом 10:2, Natus Vincere совершили впечатляющий камбэк и завершили матч в свою пользу, подняв над головой трофей Рио.
За победу на турнире NAVI получили 100 тысяч долларов и путевку на IEM Katowice 2025. Этот финал стал для команды седьмым в 2024 году и шестым подряд.
Состав Natus Vincere:
- Валерий b1t Ваховский
- Юстинас jL Лекавичус
- Алексей Aleksib Виролайнен
- Михай iM Иван
- Игорь w0nderful Жданов
- Андрей B1ad3 Городенский (тренер)
После турнира портал HLTV признал румынского игрока iM самым ценным игроком IEM Rio 2024. Он завершил соревнование с рейтингом 1.15 и внес существенный вклад в победу над MOUZ в финале. Это первая MVP-награда в карьере iM.
Игрок NaVi Алексей Aleksib Виролайнен прокомментировал победу. Aleksib признался, что недавно потерял близкого человека и на протяжении всей игры пытался совладать с эмоциями.
Эта победа была особенной. Я потерял близкого человека и всеми силами старался справиться с эмоциями. Обнимите своих родных.
Напомним, что в Deadlock, другом проекте от Valve, недавно обновили античит: теперь все читеры будут превращаться в лягушек до конца матча. Один из разработчиков VAC рассказал, что такая система планировалась ещё в CS:GO, там нечестные игроки должны были превращаться в куриц.