Финал против немецкой команды MOUZ закончился со счётом 3:1.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere одержала победу над немецкой MOUZ в финале IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счетом 3:1.

Игра началась на карте Inferno, выбранной MOUZ. NaVi стартовали неуверенно и уступили первую половину. Однако после смены сторон NaVi смогли отыграться и вырвать победу. Далее команды перешли на Dust 2 - выбор Natus Vincere. Здесь украинская команда доминировала, отдав сопернику всего два раунда.

Третьей картой стал Mirage, где MOUZ сумели навязать борьбу. Игра была напряженной и равной, но в ключевых моментах NAVI не хватало точности от снайпера Игоря w0nderful Жданова. В результате MOUZ сократили отставание в серии.

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Решающей стала карта Ancient. Несмотря на то что MOUZ вели со счетом 10:2, Natus Vincere совершили впечатляющий камбэк и завершили матч в свою пользу, подняв над головой трофей Рио.

За победу на турнире NAVI получили 100 тысяч долларов и путевку на IEM Katowice 2025. Этот финал стал для команды седьмым в 2024 году и шестым подряд.

Состав Natus Vincere:

Валерий b1t Ваховский

Юстинас jL Лекавичус

Алексей Aleksib Виролайнен

Михай iM Иван

Игорь w0nderful Жданов

Андрей B1ad3 Городенский (тренер)

После турнира портал HLTV признал румынского игрока iM самым ценным игроком IEM Rio 2024. Он завершил соревнование с рейтингом 1.15 и внес существенный вклад в победу над MOUZ в финале. Это первая MVP-награда в карьере iM.

Игрок NaVi Алексей Aleksib Виролайнен прокомментировал победу. Aleksib признался, что недавно потерял близкого человека и на протяжении всей игры пытался совладать с эмоциями.

Эта победа была особенной. Я потерял близкого человека и всеми силами старался справиться с эмоциями. Обнимите своих родных.

Напомним, что в Deadlock, другом проекте от Valve, недавно обновили античит: теперь все читеры будут превращаться в лягушек до конца матча. Один из разработчиков VAC рассказал, что такая система планировалась ещё в CS:GO, там нечестные игроки должны были превращаться в куриц.

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