Турнир пройдёт этой осенью в Германии.

Valve анонсировала ежегодный "чемпионат мира" по Dota 2 - турнир The International 2025.

Сам турнир будет проходить с 11 по 14 сентября в немецком Гамбурге на стадионе Hamburg's Barclays Arena. Как отметила Valve, они вернулись к истокам, ведь самый первый турнир серии The International в 2011 году так же прошёл в Германии, только в Кёльне.

В турнире примут участие 16 лучших команд по Dota 2 со всего мира. Участники определятся через квалификационные матчи, а лучшие коллективы на про-сцене сразу получат прямое приглашение.

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Призовой фонд турнира, как обычно, наполнят сами игроки, покупая сезонный пропуск Compendium, который представят за несколько месяцев до ивента. В прошлом году приз The International 2024 составил 2.5 миллиона долларов, что стало одним из самых маленьких призов за всю историю турнира. Тогда чемпионом стала нидерландская Team Liquid.

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