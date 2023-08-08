Речь идет о возможности запуска PS5-тайтлов через облачный стриминг. Игры можно не устанавливать на консоль, а играть через потоковую передачу.

Пользователи PlayStation 5начали получать доступ к тестированию функции запуска игр в 4K через облачный стриминг Сообщается, что в меню PlayStation Plus теперь есть раздел "Streaming PS5 Games".

Как сообщает издание The Verge, суть функции заключается в том, что геймеры могут стримить игры для PlayStation 5 без их предварительной установки на консоль. Услуга будет включена в состав подписки PlayStation Plus Premium.

Пока для стриминга доступно ограниченное количество игр. Среди них:

Видео дня

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Fortnite

Fall Guys

Destiny 2

Returnal

Demon's Souls

Death Stranding

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Fall Guys

Resident Evil Village (пробная версия)

Demon Slayer (пробная версия)

Также подтверждено, что потоковая передача будет доступна не только для купленных игр, но и для проектов из каталога PS Plus и пробных версий игр.

По словам пользователей, которые были выбраны для участия в бета-тестировании, сервис включает поддержку разрешений 720p, 1080p, 1440p и 4K. Примечательно, что другой консольный стриминговый сервис, Xbox Cloud от Microsoft, пока не поддерживает разрешение 4K.

Когда возможность стриминга PS5-игр станет доступна всем владельцам консоли, неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал о том, что PlayStation 5 подешевела во многих странах, в том числе в Украине. Судя по всему, компания стремится распродать имеющиеся запасы PS5 перед выходом этой осенью новой модели консоли со съемным дисководом. Она заменит собой обе нынешние модификации.

А уже осенью 2024 года компания должна выпустить PS5 Pro – более мощную версию основной консоли. По слухам, она будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K.

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