Sony активно пытается избавиться от запасов PS5, поскольку осенью в продажу поступит новая, удешевленная версия.

Sony официально запустила во многих странах мира акцию, в рамках которой PlayStation 5 продают со скидкой. Это первая распродажа консоли PlayStation текущего поколения с момента ее выхода 3 года назад, инициатором которой выступила сама Sony, а не местные ритейлеры

Например, в Великобритании цена упала до 399,99 фунтов стерлингов вместо 479,99 фунтов, а в Германии – до 459,99 евро вместо 549,99 евро, пишет портал The Verge.

Вместе с тем стоимость PlayStation 5 снизилась и в Украине, заметили в ITC. В крупных магазинах цена консоли сейчас фигурирует на значении 19999 грн вместо 22699 грн – таким образом стоимость консоли опустилась на 11,9%. Акция продлится до 7 августа.

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Скорее всего, компания стремится распродать имеющиеся запасы PS5 перед выходом этой осенью новой модели консоли со съемным дисководом. Она заменит собой обе нынешние модификации.

А уже осенью 2024 года компания должна выпустить PS5 Pro – более мощную версию основной консоли. По слухам, она будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K.

В то же время, следующее поколение консолей – PlayStation 6 – будет представлено только в 2028 году.

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