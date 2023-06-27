В них можно будет играть как с мобильных устройств, так и из браузера на компьютере.

По данным Wall Street Journal, компания Google проводит внутреннее тестирование проекта Playables в рамках YouTube. Видеохостинг предложит пользователям простые, казуальные игры, в которые можно будет играть как с мобильных устройств, так и из браузера на компьютере.

Пока среди игр упоминается только наверняка хорошо известная многим Stack Bounce, где нужно разбивать слои блоков отскакивающим мячом. Проект будет адаптирована специально для слабых устройств и медленного соединения.

WSJ описывает эту инициативу поискового гиганта как "желание найти новые области роста после провала Stadia". По всей видимости, бросать затею облачного гейминга в корпорации не собираются.

Видео дня

Напомним, что в январе 2023 года Google закрыла стриминговый игровой сервис Stadia, который просуществовал почти три года. Тогда в компании объявили, что технологические наработки Stadia будут использоваться в YouTube, Google Play и в области дополненной реальности.

Также, по данным WSJ, в планах компании все еще есть запуск ПК-клиента Google Play Games. Но сроки релиза здесь довольно туманны.

Ранее УНИАН сообщал, что YouTube начал разворачивать новую функцию для пользователей. Это необычная опция – она автоматически дублирует озвучку видеороликов на разные языки при помощи искусственного интеллекта.

В свою очередь поисковик Google сделали более "человечным" – теперь он добавляет в ответы релевантную информацию от обычных людей с форумов и соцсетей.

Вас также могут заинтересовать новости: