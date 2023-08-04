Звание самой популярной видеокарты по-прежнему носит GeForce GTX 1650, тогда как все больше геймеров предпочитают Windows 11 в качестве игровой ОС.

Компания Valve ежемесячно публикует статистические данные из своего сервиса Steam, из которых можно определить, на каком ПК играет большинство геймеров планеты в настоящий момент. Эти данные, помимо всего прочего, помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

Из исследования стало известно, что GeForce GTX 1650 все еще остается самой популярной моделью среди пользователей Steam. На втором месте находятся RTX 3060, а на третьем – GTX 1060, которая в течение длительного времени возглавляла рейтинг.

Не менее популярны RTX 2060 и мобильная RTX 3060 – они замыкают пятерку самых популярных видеокарт. Видеокарты нового поколения RTX 40 пока не входят в топ-20 по популярности среди пользователей Steam.

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Среди прочих компонентов можно выделить:

6-ядерные процессоры Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц.

Оперативная память – 16 ГБ.

Объем видеопамяти – 8 ГБ.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше.

Расширение монитора - 1920x1080.

Что касается используемых ОС, то здесь абсолютным лидером является Windows 10, которая установлена на 57% компьютерах. В то же время все больше пользователей предпочитают актуальную Windows 11 – 36% – и каждый месяц этот показатель увеличивается.

На удивление также наблюдается небольшое увеличение пользователей с ОС Windows 7, несмотря на то, что с 1 января 2024-го Steam перестанет работать на "семерке". Таким образом Steam сможет нормально запускаться только на Windows 10 и 11.

По мнению экспертов, лето 2023 года – лучший момент для сборки игрового ПК. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас стоят рекордно дешево, также после "смерти" майнинга улучшилась ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт.

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