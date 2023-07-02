Геймеры все активней переходят на Windows 11, а самой распространенной видеокартой остается GTX 1650.

Команда Valve выпустила свежий отчет по оборудованию и ПО пользователей Steam за июнь 2023 года. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров. Также эти данные помогают разработчикам игр оптимизировать свои новинки.

Статистика показывает, что несмотря на то, что в последнее время видеокарты сильно подешевели, геймеры не спешат делать апгрейд. Так, самой популярной моделью среди пользователей Steam все еще остается GeForce GTX 1650. Такая карта установлена в 5,6% систем.

На втором и третьем местах находятся GeForce RTX 3060 (4,74%) и GTX 1060 (4,58%). Также в топ-5 попали мобильная RTX 3060 (4,28%) и RTX 2060 (4,15%). Примечательно, что видеокарты Nvidia занимают все верхние строчки в топе самых распространенных видеокарт. Доля видеокарт AMD по-прежнему не очень высокая – 15% против 76% у Nvidia.

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Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют 6-ти ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц – они установлены в 32,43% устройств. При этом 8-ядерные процессоры используются в 21% компьютеров.

В целом, процессоры Intel прибавили за месяц на 0,4% – их предпочитают 67,38% пользователей магазина Valve против 32,62% у AMD.

Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" для игр считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 62% игроков Steam. В то же время наличием 4К-монитора может похвастаться меньше 2% пользователей.

Все больше пользователей, если опираться на статистику Steam, предпочитают актуальную Windows 11. Система установлена уже на 35% компьютеров – рост за месяц на 1,76%. Windows 10 за это же время потеряла 1,08%, но все еще является самой популярной OC с показателем в 59,43%.

На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2023:

Напомним, с 1 января 2024-го Steam перестанет работать на Windows 7 и Windows 8. Valve объяснила решение тем, что некоторые функции сервиса завязаны на Google Chrome, а его поддержка на старых версиях Windows прекратилась ранее в этом году. Поэтому Steam сможет нормально запускаться только на Windows 10 и 11.

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