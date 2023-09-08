Такой облик можно будет заполучить через покупку Premium-издания игры.

В файтингах серии Mortal Kombat часто появляются персонажи из известных кино- и супергеройских вселенных. В дополнениях к прошлым играм уже побывали Джокер, Терминатор и Рэмбо. А в Mortal Kombat 1 можно будет увидеть Жан-Клода ван Дамма.

Правда, в качестве отдельного персонажа его не добавят – это будет просто скин для Джонни Кейджа с теми же приемами. Данный облик будет доступен покупателям Premium-издания игры, стоимость которого составляет $110. В этом наборе также появятся Хоумлендер, Омнимен, Миротворец и много других известных персонажей современной масс-культуры.

В свежем ролике MK1 можно увидеть фирменные приемы бойца и послушать, как озвучили культового персонажа. Пользователи уже подметили, что внешность цифрового Ван Дамма не сильно похожа на актера. Однако по голосу его точно получится узнать.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Новая часть станет "мягким" перезапуском серии, введя новую временную линию, где мир создан богом огня Лю Каном. Создатель вселенной Эд Бун пообещал реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также новая механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Ранее стало известно, что в новой части максимально упростят фаталити – это не понравилось хардкорным игрокам. Теперь фаталити активируются нажатием всего трех кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Предзаказавшие Premium Edition смогут начать играть на несколько дней раньше, 14 сентября.

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