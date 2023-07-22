В качестве играбельного персонажа действительно появится Хоумлендер из "Пацанов".

Разработчики из NetherRealm Studios выпустила парочку новых видео Mortal Kombat 1 в рамках собственной панели на Comic-Con 2023. Новая часть файтинга является своего рода переосмыслением культовых персонажей.

Первый ролик посвятили фракции Умгади. Нам показали Ли Мей, Таню и Барака, а также Горо и Дарриуса, которые представлены в виде камео-персонажей.

В задачи Умгади входит охрана королевской семьи, но ее отсутствие приводит к смерти Шао Кана в альтернативной временной шкале. Судя по всему, Таня является лидером Умгади, в то время как Ли Мей, по неизвестным причинам, потеряла свою позицию во фракции.

Второе видео демонстрирует бойцов, которые будут доступны игрокам в рамках Kombat Pack. В их числе персонажи Хоумлендер, Омнимен и Миротворец из популярных комиксовых вселенных про супергероев, а вместе с ними Ермак, Куан Чи и Такэда.

Kombat Pack войдет в издание Mortal Kombat 1 Premium Edition, который также включает альтернативный облик для Джонни Кейджа – внешность Жан-Клода ван Дамма.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Новая часть станет "мягким" перезапуском серии, введя новую временную линию, где мир создан богом огня Лю Каном. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Предзаказавшие Premium Edition смогут начать играть на несколько дней раньше, 14 сентября.

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