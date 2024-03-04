Уникальная консоль не будет доступна широкой общественности, ее разыграют в соцсетях.

Популярность второй части фильма "Дюна" не оставила равнодушными и боссов Microsoft. Компания решила отметить выход киноленты выпуском специального издания консоли Xbox Series S.

Устройство не будет доступно широкой публике, но консоль и контроллер с подставкой разыграют среди подписчиков Microsoft Store в соцсети X (бывший Twitter).

Как отмечается, победитель также получит стандартный белый беспроводной контроллер Xbox и трехмесячную подписку на Xbox Game Pass. Для участия в конкурсе нужно не только следить за официальным аккаунтом Microsoft Store в соцсети, но и ретвитнуть пост с определенным хэштегом.

Видео дня

Розыгрыш продлится до 8 марта, однако доступен он не для всех - нужно быть законным резидентом США в возрасте старше 18 лет. Общая стоимость приза около 500 долларов.

Дизайн консоли фанаты встретили очень тепло, в соцсети Х много положительных отзывов. Этот Xbox выполнен в оранжевом цвете, что значительно отличает его от стандартного белого. Это уже второй дизайн консоли, основанный на фильме с участием Тимоти Шаламе за последние несколько месяцев. До этого Microsoft выпустил гаджет с Вилли Вонкой.

Новый Xbox Series X - что известно

Согласно "инсайду" ресурса eXputer, речь идет не о Pro-версии, а о полностью цифровой модели без дисковода.

Из других изменений упоминается усовершенствованный радиатор, обновленный разъем Nexus и полностью белый цвет. Ожидается, что флагманская консоль Microsoft без дисковода дебютирует в июне-июле 2024 года.

Кроме того, недавно Microsoft наконец-то назвала игры, которые перестанут быть эксклюзивами Xbox и ПК и вскоре появятся на конкурентных платформах. Их названия мы уже слышали из разных утечек, но теперь это подтверждено официально - и у каждой игры есть дата выхода.

Вас также могут заинтересовать новости: