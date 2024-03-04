Нашу оптику отобрали из тысяч других вариантов.

Для съемок второй части известного фильма "Дюна" использовали линзы украинской компании Ironglass. Она специализируется на восстановлении и адаптации винтажных кинообъективов.

"Это далеко не первое большое кино с участием наших линз, но оно стало настоящим испытательным полигоном для наших MKll "железяк", - рассказал в Facebook Константин Гаркавый, который работает в компании.

По его словам, этот корпус и механику начали разрабатывать еще в 2021 году. Прототипы были созданы уже в начале 2022 года и даже начало полномасштабной войны не остановило команду. Кто-то из них работал на местах, а кто-то - даже дистанционно из окопов.

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"Я очень рад, что мы успели вовремя сделать предсерийные железки для Грейга Фрейзера (кинооператор "Дюны", - УНИАН) и он на полную использовал их на съемочной площадке", - радуется Гаркавый.

Он похвастался, что украинские линзы отобрали из тысяч вариантов. И наши "железки" работали без нареканий команды на механику и оптическую составляющую. Сам Фрейзер также вспоминал о процессе отбора оптики и использования украинских линз в интервью на сайте Arriental.

"Линзы помогли создать текстуру. И хорошо подходили к тому, что я хотел", - рассказал кинооператор.

Премьера "Дюны" - что известно

Как сообщал УНИАН, мировая премьера "Дюны 2" состоялась в Лондоне 15 февраля 2024 года. Картина получила восторженные отзывы от критиков, зрителей и киножурналистов. Актерский ансамбль, визуальные эффекты и батальные сцены оказались на высоте.

В Украине лента, которая уже стала культовой, вышла 29 февраля. УНИАН также оценил фильм, написав свою рецензию.

Для съемок второй части "Дюны" было использовано много локаций, задействованных и в первом фильме. Например, пустыню Вади-Рам в Иордании и пустыню возле Абу-Даби в ОАЭ, где снимали пейзажи Аракиса, а также побережье Норвегии, где снимали родную планету Пола Атрида Каладан.

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