Речь о проекте студии Insomniac Games.

Информация о Marvel's Wolverine, боевике про Росомаху от Insomniac Games, не поступала с момента анонса. Однако недавно стало известно, что игру не придется ждать годами. Sony собирается выпустить проект уже в 2023 году.

Как передает портал Tech4Gamers, эти сведения присутствовали в нормативной документации, которую Microsoft передала в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Корпорация пытается добиться, чтобы регулятор одобрил сделку по приобретению Activision Blizzard. В рамках расследования поглощения, которое инициировал правительственный орган, компания предоставляет разные аргументы в свою пользу. Один из них — линейка эксклюзивных игр Sony на следующий год.

"В 2023-м на PlayStation также запланирован запуск целого ряда эксклюзивных игр от внутренних и сторонних студий, включая Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI и Forspoken", — сказано в нормативных документах Microsoft.

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Sony пока никак не прокомментировала утечку, которую спровоцировал конкурент. Ранее японская компания не называла даже примерных сроков релиза нового боевика про Росомаху.

Marvel's Wolverine — что известно

Игру анонсировали осенью 2021 года на мероприятии PlayStation. В дебютном кинематографическом трейлере показали последствия погрома в баре, который устроил Росомаха.

По словам творческого директора проекта Брайана Хортона, это будет взрослый боевик с серьезным тоном.

Нарративный директором Marvel's Wolverine назначен Уолт Уильямс. Он написал сценарий для культового шутера Spec Ops: The Line.

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