А в отдельном ролике исполнители главных ролей перепели легендарный саундтрек из первой части игровой серии.

Студия Illumination и Nintendo готовятся к выпуску анимационного фильма The Super Mario Bros. Movie. Маркетинговая кампания работает на полную мощность, и в ее рамках зрителям продемонстрировали свежий трейлер.

Сначала в ролике показан Луиджи, который находится в заточении вместе с несколькими другими персонажами. Они хотят понять, как выбраться, но милый дух в клетке говорит: "Отсюда нет выхода. Единственная надежда — это сладкое облегчение [в объятиях] смерти". После этого дух начинает смеяться с испуганных пленников.

Затем в ролике появляется Боузер, который приказывает своей армии уничтожить Грибное королевство. Тем временем Марио вместе Донки Конгом и Принцессой Пич хотят спасти Луиджи. Зрителям показывают, как первые два героя бегут по локации в духе игр серии. А в конце присутствует фрагмент с гонками, который явно отсылает к Mario Kart.

После выхода трейлера появилось видео с ток-шоу "Джимми Киммел в прямом эфире". В нем ведущий вместе с исполнителями центральных ролей в анимационном фильме перепели легендарный саундтрек из Super Mario Bros. Слова в мелодии отсутствуют, поэтому они имитировали звуки, причем весьма успешно.

The Super Mario Bros. Movie — основные подробности

За производство мультфильма отвечает студия Illumination. Сюжет ленты не отличается от общего канона игр франшизы Mario. Главный герой будет в очередной раз спасать принцессу Пич.

Центральные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартина, Джек Блэк и другие голливудские звезды.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится 7 апреля текущего года. А позже картина станет доступна в стриминговом сервисе Netflix.

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