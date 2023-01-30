В коротком ролике показали битву между главным героем и Донки Конгом.

Студия Illumination и Nintendo выпустили новый трейлер The Super Mario Bros. Movie — грядущего мультфильма о приключениях культового водопроводчика Марио. В ролике показали свежий отрезок из картины.

На видео присутствует фрагмент, в котором главному герою необходимо драться на арене в присутствии огромной толпы зрителей. Противником протагониста стал Донки Конг — еще один знаменитый персонаж Nintendo, который появлялся в играх серии Donkey Kong. Могучая горилла быстро схватила Марио и начала бить. Но затем главный герой использовал секретный куб и получил костюм кота.

Донки Конга новый образ противника рассмешил, и он на несколько мгновений перестал казаться угрожающим. Но затем горилла взяла себя в руки и заявила: "Сейчас ты умрешь". После этого Конг нанес удар кулаком в камеру, и трейлер закончился.

The Super Mario Bros. Movie — основные подробности

За производство мультфильма отвечает студия Illumination. Сюжет ленты не отличается от общего канона игр франшизы Mario. Главный герой будет в очередной раз спасать принцессу Пич.

Центральные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартина, Джек Блэк и другие голливудские звезды.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится 7 апреля текущего года. А позже картина станет доступна в стриминговом сервисе Netflix.

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