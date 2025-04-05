В следующей части Battlefield может появиться платная подписка под названием Battlefield Pro.
Об этом сообщает издание MP1ST, ссылаясь на данные, найденные датамайнерами в файлах среды Battlefield Labs, где сейчас проходит тестирование нового шутера от DICE.
Похоже, EA готовит не просто боевой пропуск, а целую премиальную систему наподобие старого Battlefield Premium, только в современной обёртке.
Что даёт подписка Battlefield Pro:
- Полный боевой пропуск со всеми обычными и эксклюзивными наградами.
- +20 уровней к прогрессу батлпасса сразу после покупки.
- +10% опыта к прокачке боевого пропуска.
- Доступ к уникальной бонусной ветке с эксклюзивным контентом (откроется позже в сезоне).
- Мгновенное открытие 6 редких косметических предметов.
- Возможность создать постоянный сервер в режиме Portal.
- Доступ к специальным испытаниям и миссиям из прошлых сезонов.
- Подписка также даёт доступ к Pro-радиостанции — судя по всему, внутриигровой.
Официального анонса от Electronic Arts пока не было, и финальный список плюшек ещё может поменяться. Возможно, EA просто тестирует разные варианты монетизации, чтобы подобрать самый удобоваримы" к моменту релиза.
Релиз нового Battlefield запланирован до конца финансового года, то есть до апреля 2026 года. Журналист Том Хендерсон считает, что игра выйдет в привычное для серии окно октябрь-ноябрь 2025-го.
Также недавно в сеть утекли кадры геймплея нового Battlefield, и, похоже, EA хочет вернуться к полюбившейся формуле серии.