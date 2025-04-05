Информацию об этом нашли датамайнеры в файлах Battlefield Labs.

В следующей части Battlefield может появиться платная подписка под названием Battlefield Pro.

Об этом сообщает издание MP1ST, ссылаясь на данные, найденные датамайнерами в файлах среды Battlefield Labs, где сейчас проходит тестирование нового шутера от DICE.

Похоже, EA готовит не просто боевой пропуск, а целую премиальную систему наподобие старого Battlefield Premium, только в современной обёртке.

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Что даёт подписка Battlefield Pro:

Полный боевой пропуск со всеми обычными и эксклюзивными наградами.

+20 уровней к прогрессу батлпасса сразу после покупки.

+10% опыта к прокачке боевого пропуска.

Доступ к уникальной бонусной ветке с эксклюзивным контентом (откроется позже в сезоне).

Мгновенное открытие 6 редких косметических предметов.

Возможность создать постоянный сервер в режиме Portal.

Доступ к специальным испытаниям и миссиям из прошлых сезонов.

Подписка также даёт доступ к Pro-радиостанции — судя по всему, внутриигровой.

Официального анонса от Electronic Arts пока не было, и финальный список плюшек ещё может поменяться. Возможно, EA просто тестирует разные варианты монетизации, чтобы подобрать самый удобоваримы" к моменту релиза.

Релиз нового Battlefield запланирован до конца финансового года, то есть до апреля 2026 года. Журналист Том Хендерсон считает, что игра выйдет в привычное для серии окно октябрь-ноябрь 2025-го.

Также недавно в сеть утекли кадры геймплея нового Battlefield, и, похоже, EA хочет вернуться к полюбившейся формуле серии.

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