В то же время россиянам разрешили участвовать в турнирах под нейтральным флагом.

Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу Украины и приостановила членство Федерации компьютерного спорта России (ФКС). Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В жалобе указывалось, что федерация киберспорта РФ ведет работу на территории временно оккупированных украинских регионов, тем самым нарушая положение IESF об уважении суверенитета других стран.

Пока что речь идет только о приостановке членства РФ в Международной федерации киберспорта. Оно будет действовать до заседания Генассамблеи IESF, на котором уже будет рассмотрено решение о полной приостановке деятельности или возобновлении членства спортсменов РФ в организации.

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К тому времени, учитывая международные правила, россиянам разрешили участвовать в турнирах под нейтральным флагом.

Добавим, что Международная федерация киберспорта уже запрещала россиянам выступать под своим флагом в апреле 2022 года. В конце лета 2023 года запрет был снят.

Киберспорт в Украине

Самой известной украинской киберспортивной командой считается NAVI по Dota 2.этот коллектив получил всемирную известность и выиграл много престижных наград.

В 2017 году в нашей стране появилась Федерация киберспорта в Украине, а в 2020-м году киберспорт официально был признан видом спорта. Год спустя состоялся крупнейший в настоящее время в Украине чемпионат по киберспорту с призовым фондом 1,5 миллиона гривен.

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