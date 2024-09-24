В то же время Ubisoft отменила свою презентацию.

Kojima Productions сообщила, что их презентация Death Stranding 2 на Tokyo Game Show продлится на 30 минут дольше, чем было запланировано. Хидео Кодзима будет рассказывать про сиквел Death Stranding 90 минут, вместо ранее заявленных 60.

Из-за переноса сдвинулся график презентации: теперь она пройдёт 29 сентября в 4:00 по киевскому времени. Конференцию проведёт лично Кодзима, японские актёры озвучки, а также режиссёр Николас Рефн. О чём именно расскажут на выставке пока не сообщалось, не исключено, что это будут новые материалы по игре в виде трейлера или презентации геймплея.

В то же время Ubisoft отменила свой слот на Tokyo Game Show. Компания должна была показать новые материалы по Assassin`s Creed Shadows и Rainbow Six: Siege.

Видео дня

Ранее Кодзима сообщал, что съёмки Death Stranding 2 завершены и уже была записана английская озвучка, но для релиза всё ещё не хватает полировки от разработчиков.

Напомним, что в феврале этого года Хидео Кодзима анонсировал продолжение Death Stranding эпичным трейлером с Норманом Ридусом, Леей Сейду и Эль Фаннинг в главных ролях.

Tokyo Game Show пройдёт с 26 по 29 сентября в Токио. В конференции поучаствуют Sega, Capcom и Konami. По слухам, на выставке могут произойти громкие анонсы, один из них - дата релиза ремейка Metal Gear Solid 3.

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