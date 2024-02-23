Во многом картина посвящена основанию собственной независимой студии Kojima Productions в 2015 году.

23 февраля состоялась премьера документального фильма "Хидео Кодзима: Соединяя миры" про легендарного японского геймдизайнера, создателя легендарной франшизы Metal Gear Solid и Death Stranding. Картина уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе Disney+.

Во многом картина посвящена основанию собственной независимой студии Kojima Productions в 2015 году. Тогда Кодзима со скандалом ушел из Konami после выхода Metal Gear Solid 5: Phantom Pain и решил создать независимую студию, которую сам же и возглавил. После этого его команда выпустила Death Stranding – одну из самых обсуждаемых игр последних лет.

Еще одной важной составляющих документалки станут интервью с известными режиссерами и актерами, которые работали с геймдизайнером – Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн, Джордж Миллер, Норман Ридус, Woodkid и группа Chvrches.

Хронометраж фильма составляет час. По словам создателей картины, она "исследует силу и потенциал видеоигр как формы искусства через работу влиятельного таланта, почитаемого миллионами по всему миру".

Грядущие игры Кодзимы, о которых на данный момент известно

Death Stranding 2. По словам Кодзимы, игра не будет сиквелом в прямом смысле этого слова", но "вызовет ностальгию у всех поклонников первой части". Если вы пропустили, посмотрите эпичный 10-минутный трейлер сиквела, который выйдет в 2025 году эксклюзивно на PS5.

По словам Кодзимы, игра не будет сиквелом в прямом смысле этого слова", но "вызовет ностальгию у всех поклонников первой части". Если вы пропустили, посмотрите эпичный 10-минутный трейлер сиквела, который выйдет в 2025 году эксклюзивно на PS5. OD. Проект в жанре хоррор, который Кодзима делает вместе с Microsoft и ее облачными технологиями. Геймдизайнер описал ее, как нечто среднее между игрой и фильмом. Без даты релиза.

Physint. Духовный наследник Metal Gear, которого сам Кодзима называет "вершиной своей карьеры". Активная разработка начнется после выхода Death Stranding 2, так что ждем где-то ближе к 2030 году. Создается при поддержке Sony.

Вас также могут заинтересовать новости: