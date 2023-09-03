GTX 1650 остается самой популярной видеокартой, тогда как все больше геймеров предпочитают Windows 11 в качестве игровой ОС.

Компания Valve опубликовала свежий отчет по "железу" пользователей Steam. Эти данные позволяют узнать, на каком среднестатистическом ПК играет большинство геймеров мира в настоящий момент. Также они помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

Из исследования стало ясно, что Nvidia GeForce GTX 1650 (4,96%) все еще остается самой популярной картой среди пользователей Steam. На втором месте находятся RTX 3060 (4,73%), а на третьем – GTX 1060 (4,19%), которая в течение длительного времени возглавляла рейтинг.

Не менее популярны мобильная RTX 3060 и RTX 2060 – они замыкают пятерку самых используемых видеокарт. Наличием самой мощной видеокарты в лице RTX 4090 может похвастаться всего 0.76% игроков.

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На каком ПК играет большинство геймеров мира:

Процессор – 6-ядерные модели (34,38%). 28 процентов "сидят" на 4-ядерных CPU, 19% – на 8-ядерных.

Оперативная память – 16 ГБ.

Видеокарта – GeForce GTX 1650.

Объем видеопамяти – 8 ГБ.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Согласно статистике, подключается такая система в большинстве случаев к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют около 60% игроков Steam. В свою очередь наличием 2К монитора может похвастаться более 14% пользователей.

Вместе с тем все больше игроков предпочитают Windows 11 (40,59%) в качестве игровой ОС. Хоть "десятка" по-прежнему остается самой популярной системой (57,95%), с каждым месяцем она теряет свою аудиторию.

Эксперты говорят, что сейчас – лучшее время для сборки игрового ПК. Отмечается, что после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас тоже стоят рекордно дешево.

Также УНИАН сообщал, что Nvidia снизила цену на RTX 4060 Ti после выхода аналога от AMD. Теперь ее продают за 449 долларов вместо 499 долларов, а некоторые еще дешевле.

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