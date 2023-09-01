Теперь ее продают за 449 долларов вместо 499 долларов, а некоторые еще дешевле.

В преддверии выхода видеокарт Radeon RX нового поколения Nvidia и ее партнеры снизили цену на RTX 4060 Ti с 16 ГБ. Причем, речь идет не о временных скидках, а об корректировке РРЦ (рекомендованная розничная цена).

Как сообщает портал Wccftech, теперь ее продают за 449 долларов вместо 499 долларов на старте, некоторые еще дешевле. По сниженной цене можно купить модели от PNY, MSI и Asus.

Таким образом RTX 4060 Ti 16 ГБ теперь стоит столько же, сколько RX 7700 XT, предлагая больше видеопамяти, однако новинка AMD должна быть намного шустрее. Если верить внутренним тестам AMD, она опережает карту Nvidia на 25%.

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Про снижение стоимости GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ пока ничего не слышно, но, скорее всего, это только дело времени. Ее выпустили за 399 долларов (~15 000 грн) и она не вызвала особого энтузиазма как среди игроков, так и журналистов. Не в последнюю очередь из-за своего завышенного ценника.

Из чего собрать бюджетный игровой ПК в 2023 году

Эксперты говорят, что сейчас – лучшее время для сборки игрового ПК. Отмечается, что после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас тоже стоят рекордно дешево.

Valve же каждый месяц выпускает подробные отчеты по оборудованию и ПО пользователей сервиса Steam. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров – эти данные, помимо всего прочего, помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

Звание самой популярной видеокарты в 2023 году носит GeForce GTX 1650, тогда как все больше геймеров предпочитают Windows 11 в качестве игровой ОС. Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц, а "золотой серединой" в ОЗУ считается 16 ГБ.

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