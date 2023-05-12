Следующая часть серии привлекает все больше внимания.

NetherRealm Studios пытается нагнетать интригу вокруг новой части Mortal Kombat. Разработчики опубликовали второй тизер с намеком, что до анонса осталось совсем недолго. А тем временем проверенные инсайдеры раскрыли немало деталей об игре.

На официальном аккаунте NetherRealm Studios в Twitter появилось видео, на котором демонстрируются часы. Когда секундная стрелка дошла до 11, то случился взрыв, показанный в первом тизере, и она перескочила на единицу. Ролик сопроводили фразой: "Время почти наступило". Отсюда напрашивается вывод, что до анонса осталось совсем недолго.

Однако инсайдеры уже успели раскрыть важные подробности продолжения культовой серии файтингов. Часть сведений поступила от billbil-kun — проверенного информатора, который каждый месяц правильно предсказывает игры в PS Plus. По его данным, проект называется Mortal Kombat 1 и выйдет на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Стандартное издание якобы будет стоить $70, премиальное — $110, а коллекционное для консолей — $250.

Видео дня

Информацию от billbil-kun дополнил инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден. Именно он ранее намекал, что новую часть Mortal Kombat анонсируют в мае. Как сообщил репортер, игра выйдет в сентябре 2023 года. А в качестве гостевых персонажей в файтинге появятся Миротворец из одноименного сериала и Хоумлендер из "Пацанов".

Серия Mortal Kombat — основные подробности

Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.

Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.

Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. И вот впервые поступили официальные сведения на этот счет.

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