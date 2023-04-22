Осталось подождать лишь до следующего месяца.

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment очень странно анонсировало Mortal Kombat 12. Во время разговора с инвесторами в феврале текущего года представители компании просто упомянули о разработке игры и ее релизе в 2023-м. Больше никаких подробностей о файтинге они не предоставили. Однако недавно появилась информация, что ждать полноценной демонстрации MK12 осталось недолго.

Инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден намекнул в Twitter на официальную презентацию Mortal Kombat 12 в следующем месяце. Сначала пользователь под псевдонимом maximilian_ оставил сообщение: "Боже правый, MK9 действительно забавна. Теперь я надеюсь, что скорость принятия решений в MK12 будет такой же, как в MK9".

На этот пост ответил Корден. Журналист написал: "Думаю, в следующем месяце вы узнаете больше". Похоже, NetherRealm Studios готовит полноценный анонс игры. Ранее на демонстрацию Mortal Kombat 12 также намекали редактор VentureBeat Джефф Грабб и киберспортсмен SonicFox.

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Серия Mortal Kombat — основные подробности

Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.

Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.

Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. И вот впервые поступили официальные сведения на этот счет.

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