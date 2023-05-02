Ролик не дает никакой информации об игре.

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment еще в феврале сообщило о разработке Mortal Kombat 12 во время разговора с инвесторами. Игра должна выйти в этом году, так что полноценный анонс не станет сюрпризом. А он уже не за горами, судя по последнему видео от NetherRealm Studios. Разработчики включили в свежий ролик загадочный тизер, который, вероятнее всего, связан с Mortal Kombat 12.

Знаменитой серии файтингов еще в 2022-м исполнилось 30 лет. Однако NetherRealm выпустила видео в честь круглой даты только сейчас. В ролике многие разработчики поблагодарили фанатов за поддержку в течение столь долгого периода.

Последним из череды авторов высказался Эд Буд, создатель и идейный вдохновитель Mortal Kombat. Он сказал: "Спасибо вам, поклонникам Mortal Kombat, за 30 лет невероятной поддержки. Мы еще даже близко не закончили". После этого зрителям продемонстрировали загадочный тизер новой части. В нем, судя по всему, показаны песчинки, которые падают в песочных часах. Одна из них в конце взорвалась.

Напомним, ранее инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден намекнул, что Mortal Kombat 12 анонсируют уже в мае. А позже появились слухи о первом показе игры на грядущей презентации PlayStation.

Серия Mortal Kombat — основные подробности

Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.

Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.

Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. И вот впервые поступили официальные сведения на этот счет.

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