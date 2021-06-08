Переиздание Prince of Persia: Sands of Time не покажут даже на предстоящей презентации Ubisoft Forward, которая состоится 12 июня.

Индийское подразделение студии Ubisoft в очередной раз отложило релиз ремейка Prince of Persia: Sands of Time. Игра выйдет в 2022 году.

Как сообщили разработчики в Твиттере, ремейк не покажут даже на предстоящей презентации Ubisoft Forward, которая состоится 12 июня.

"Мы добились большого прогресса в подготовке к релизу нашей игры в следующем году, но пока не готовы поделиться дополнительной информацией", – заявили в студии.

Изначально ремейк "Принца Персии: Пески времени" должен был состояться 21 января этого года. Позже выход перенесли на май, а потом и вовсе отложили на неопределенный срок.

Напомним, что анонсировали ремейк еще в сентябре 2020-го. Ubisoft представила трейлер и начала собирать предзаказы. И хоть студия заявляла, что для переиздания были созданы новые модели персонажей и окружения, улучшены аудиоэффекты, управление, а главного героя, как и в оригинале озвучил американский актер Юрий Ловенталь (он также подарил свой голос Питеру Паркеру в играх серии Spider-Man для PS4 и PS5), игроки все равно были недовольны увиденным. Многие фанаты пожаловались на низкое качество графики, в шутку предположив, что это был ненастоящий трейлер или, что игру готовят к выходу на портативной консоли PSP.

Дебютный трейлер ремейка Prince of Persia: Sands of Time

Тогда разработчики прислушались к критике, и заявили, что им нужно больше времени, чтобы все исправить. Однако неоднократный перенос релиза говорит о том, что Ubisoft Mumbai и Ubisoft Pune, индийские офисы компании, не справляются со своей задачей.

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Автор: Сергей Коршунов