Релиз полной версии состоится 26 января, а пока игроки могут лично "пощупать" ее и определиться с покупкой.

На компьютерах и консолях вышла демоверсия новой части легендарной серии файтингов Tekken. Ее могут бесплатно загрузить все желающие и лично оценить перед выходом полной версии 26 января 2024 года.

В пробной демо-версии доступны четыре бойца (Дзин, Кадзуя, Пол и Нина) и три арены. Игроки могут ознакомиться с несколькими режимами, включая сюжетный, однако онлайн в демо отсутствует, поэтому посоревноваться с другими игроками не получится.

Также игроки могут оценить революционную систему искусственного интеллекта "Призрак". Игра создаст ИИ-призрак вашего персонажа и проанализирует, как вы с ним играете, чтобы воссоздать профиль, который повторяет ваш набор движений и стиль игры. А финальная версия игры даст возможность играть против призраков других игроков, в том числе профессионалов.

Какой ПК нужен для Tekken 8

ОС : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit Процессор : Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600 Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Видеокарта : GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT

: GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT Место на диске: 100 ГБ

До этого разработчики из студии Bandai Namco выпустила сюжетный трейлер и показали ролик з Шахином, дебютировавшим в седьмой части файтинг серии.

Демоверсия Tekken 8 вышла примерно за месяц до релиза – файтинг поступит в продажу уже 26 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В Steam стоимость игры составляет 2099 грн.

Tekken 8: что нужно знать о новой части

Восьмая часть продолжит события игры 2015 года. Главной темой сюжета, его визуальной составляющей и общего настроения станет противостояние Кадзуи Мисимы и Дзина Кадзамы, отца и сына.

В игре появится ряд новых механик, среди которых "система Heat", позволяющая игрокам получить доступ к усиленным атакам, а также шкала "Recovery" – с ней можно восстановить ограниченное количество очков здоровья. Всего в Tekken 8 представлено 32 играбельных персонажа.

Также в новой части файтинга появятся динамические задники. Арены по ходу боя будут постепенно разрушаться. Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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