Почти половина геймеров играют на ПК с Windows 11, а самой популярной видеокартой остается RTX 3060.

Магазин игр Steam подвел итоги минувшего года и обновил данные о "железе" своих пользователей. Эти данные позволяют узнать, какая сборка ПК была (и остается) самой популярной у большинства геймеров.

Под конец 2023 году самой популярной видеокартой была Nvidia RTX 3060, которая установлена в 5,13% компьютеров. В спину ей дышит GTX 1650 (4,54%). Замыкает тройку лидеров GTX 1060 (3,76%). Примечательно, что в первой десятке не нашлось ни одной карты AMD Radeon. Как и представителей RTX 40-й серии.

Что касается процессоров, то самые популярные сегодня модели с 6-ю ядрами – они установлены в 32,95% систем. Распространенность 4-ядерных и 8-ядерных чипов составляет 22.33% и 20.04% соответственно. В целом, доля процессоров Intel среди игроков составляет 66%, AMD – 33%, при этом доля "красных" растет каждый месяц.

Видео дня

Эта сборка ПК была самой популярной среди игроков в 2023 году

Процессор – 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц.

Оперативная память – 16 ГБ.

Видеокарта – GeForce RTX 3060.

Монитор – 1920x1080 пикселей.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше.

Согласно статистике Steam, почти половина геймеров играют на ПК с Windows 11. Актуальная ОС, начиная с января, стала популярнее на 25%. "Десятка" напротив, теряет позиции. Таким образом, сегодня разница между новой и старой ОС составляет чуть более 10 процентов.

Напомним, что, начиная с 1 января 2024 года, Steam перестал работать на Windows 7 и Windows 8. Поэтому, чтобы наслаждаться играми в Steam, придется переключиться на более актуальные операционные системы – Windows 10 или Windows 11.

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