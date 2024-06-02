Расписание летних игровых презентаций 2024 года: когда смотреть и чего ожидать

После "смерти" E3 на ее место пришло множество крупных шоу и мероприятий масштабом поменьше.

В 2024 году начинается новая эпоха летних игровых шоу. После "смерти" E3 на ее место пришло множество крупных шоу и мероприятия масштабом поменьше. Издание The Verge составило удобное расписание главных игровых презентаций, которые состоятся в ближайшие 90 дней.

Summer Game Fest

Когда смотреть: в ночь с 7-го на 8 июня в 00:00.

Где смотреть: YouTube, Twitch.

Пожалуй, главное игровое шоу лета. Фестиваль Джеффа Кили традиционно дарит самые громкие анонсы и был одним из первых, пришедших на смену E3 во время пандемии Covid-19.

Это четвертый год проведения Summer Game Fest, и с каждым год он становится все масштабнее: участие в этом году подтвердили более 55 крупных издателей и студий, среди них: Xbox, PlayStation, Capcom, EA, Ubisoft, Epic Games и другие.

Видео дня

Devolver Digital Direct

Когда смотреть: 9 июня в 20:00.

Где смотреть: YouTube, Twitch.

В июне Devolver Digital, самый безумный издатель в индустрии, празднует 15-й день рождения и устраивает вечеринку по этому поводу. Трансляция будет длиться чуть более 20 минут, где обещают не только раскрыть детали уже известных игр, но и удивить анонсами.

Xbox Games Showcase

Когда смотреть: 8 июня в 03:00.

Где смотреть: YouTube, Twitch.

Всего через несколько дней после основной презентации Summer Game Fest Xbox проведет собственное мероприятие в воскресенье, в котором издатель объединяет все свои студии, включая недавно приобретенную Activision, так что можно ожидать кучу мощных игр AAA от крупнейших студий мира.

Как минимум, в рамках шоу должны анонсировать новые части Gears of War и DOOM, а также полноценно представить CoD: Black Ops 6, которая впервые в истории серии будет добавлена ​​в Game Pass в день релиза.

PC Gaming Show

Когда смотреть: 9 июня в 23:00.

Где смотреть: YouTube, Twitch.

PC Gaming Show, проводимая журналом PC Gamer, представляет собой ивент, который изначально был придуман для решения проблемы нехватки ПК-игр во время E3. Спустя десять лет после его дебюта он все еще пользуется успехом, презентуя среднебюджетные игры и инди.

Steam Next Fest

Когда смотреть: с 10 июня по 17 июня.

Где смотреть: Steam.

Как и предыдущие мероприятия в Steam, Next Fest представляет собой цифровую презентацию предстоящих игр на платформе от независимых разработчиков. Ивент продлится целую неделю, предоставляя геймерам доступ к демо будущих игр и возможность пообщаться с разработчиками.

Ubisoft Forward

Когда смотреть: 10 июня в 22:00.

Где смотреть: YouTube, Twitch.

Традиционная презентация французского издателя, на которой представят их самые актуальные проекты. Как минимум следует ожидать много информации о Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, втором сезоне Skull and Bones и многом другом.

Nintendo Direct

Когда смотреть: вторая половина июня.

Где смотреть: YouTube, Twitch.

Пока известно только о демонстрации игр для Nintendo Switch. В сети говорят, что должны наконец объявить дату Metroid Prime 4. А вот новостей о Switch 2 на ней можно не ждать.

Gamescom 2024

Когда смотреть: с 21 по 25 августа.

Где смотреть: YouTube, Twitch.

Завершает игровое лето Gamescom 2024. Одна из крупнейших офлайн-выставок индустрии традиционно начинается с церемонии открытия, которую транслируют в сети. Мероприятие, детали которого появятся ближе к дате, тоже проведет Джефф Кили.

Как вы, возможно заметили, в списке не оказалось мероприятий Sony, потому что компания провела свой State of Play в конце мая. Пока нет причин считать, что она планирует еще какой-то показ на летний период.

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