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В раннем доступе Steam вышла экшен-RPG Chernobylite 2: Exclusion Zone за авторством польской студии The Farm 51. Атмосферой игрушка напоминает серию S.T.A.L.K.E.R. 2 от GSC Game World, но некоторыми моментами сильно отличается.

В Chernobylite 2 геймерам предстоит исследовать открытый мир Чернобыльской зоне отчуждения, населенный людьми и мутантами. Заявлена система прокачки персонажа, кооперативные миссии и возможность переключаться между видом от первого и третьего лица.

Еще одна геймплейная фишка Chernobylite 2 – постройка и развитие базы. Там вы будете создавать ценные предметы и модернизировать оружие. А путешествуя по миру игру можно собрать команду из компаньонов, каждый со своими навыками и знаниями.

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Вы - Планеход, путешествующий по параллельным мирам в поисках драгоценного высокоэнергетического материала - чернобылита. Отрезанный от мира, запертый в Зоне и атакованный полчищами кошмарных существ, вы должны бороться за выживание и объединить горстку оставшихся в живых – говорится в описании игры.

В украинском Steam Chernobylite 2: Exclusion Zone стоит 675 грн. Пока что экшен предлагает урезанный вариант с неполной историей главного героя. Полноценный релиз состоится "через 6-10 месяцев". Украинская локализация присутствует.

В середине февраля "Сталкер 2" получил крупнейшее в 2025 году обновление – оно исправляет более 1700 ошибок и вносит изменения практически во все аспекты игры, включая баланс, квесты, систему A-Life 2.0 и локации.

Ранее GSC Game World поделились радостными новостями об успехе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра преодолела рубеж в 6 миллионов игроков, окупилась и начала приносить прибыль.

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