Создатели Chernobylite 2 решили сменить жанр игры и отойти от хоррора.

Польская студия The Farm 51 представила геймплей своего нового экшна с элеметами ролевой игры в открытом мире — Chernobylite 2: Exclusion Zone. Игра станет продолжением Chernobylite, вышедшей в 2021 году.

В ролике показаны мрачные локации брошеного города, которые игроки смогут исследовать. Кроме того, представлены боевые сцены с мутантами, интересно, что бои сделаны от третьего лица, когда вся остальная игра от первого. В игре реализованы стелс механики, позволяющие незаметно обходить противников. Также видно разнообразное оружие ближнего и дальнего боя, доступное главному герою. В ролике игрок пользуется винтовкой и кувалдой, но ещё можно заметить ракетницу, которую держит один из врагов.

Заметно, что акцент на хоррор из первой части теперь сместился в сторону прямого противостояния с врагами. В качестве примера уникальных противников был представлен вид врагов в виде ожившего строительного крана. Этот же монстр красуется на одном из скриншотов в Steam.

Релиз Chernobylite 2: Exclusion Zone запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на ПК, а также на консолях Xbox Series и PlayStation 5. Вполне возможно, что свой путь игра начнёт в раннем доступе, как когда-то первая часть серии.

Напомним, что недавно также был опубликован геймплей новой Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii. Журналистам IGN удалось записать больше 20 минут игрового процесса.

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