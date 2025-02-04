Устройство с видеокартой AMD RDNA 4 будет работать на SteamOS и сможет запускать Steam-игры с дивана.

В конце декабря всплыла информация, что Valve собирается возродить линейку Steam Machines, но на этот раз это может быть полноценная консоль на базе SteamOS. Такая консоль, если она действительно выйдет, будет полноценной альтернативой Xbox и PS5, но с доступом к библиотеке игр Steam.

Согласно новому слуху, Valve плотно сотрудничает с AMD, и новинка будет основана на графике RDNA 4. Такая архитектура лежит в основе видеокарт среднего класса, Radeon RX 9070, которые были анонсированы на CES 2025.

Сообщается, что Valve вкладывает много усилий в драйвера для графики на базе RDNA 4, которая в настоящий момент реализована только в настольных видеокартах, однако в будущем должны появиться и мобильные решения для ноутбуков и мини-ПК.

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В Wccftech также не исключают, что никакого конкурента Xbox и PS5 нет, а видеокарта на базе RDNA 4 может быть просто подключена к будущей Steam Deck 2 с помощью док-станции.

Прошло почти десять лет с тех пор, как Valve потерпела неудачу со Steam Machine – игровыми консолями на базе Linux. Идея заключалась в том, чтобы поставить эту консоль в гостиную и играть в любимые игры не за клавиатурой, а с джойстиком. Тогда экосистема была не готова, а потребителям не нужна была консоль, где не во что поиграть.

Последние полгода геймеров закидывают слухами о разработке Half-Life 3, а недавно появилось даже подобие официального тизера от актера озвучки G-Man. Намеки на триквел заметили даже в Steam.

По некоторым данным, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен, а анонс может состояться уже в этом году. Среди ключевых особенностей игры может стать генерация уровней и инновационный уровень взаимодействия с окружающей средой.

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