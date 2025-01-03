Это первый пост актёра Майка Шапиро с 2020 года.

Вместе с огромным количеством фанатской информации по Half-Life 3, местами проскакивает и официальная. Актёр озвучки G-Man Майк Шапиро тизерит что-то, связанное с легендарной серией.

Ровно в полночь первого января Шапиро запостил некий ролик на своей странице X (бывший Twitter). В нём он своим фирменным голосом человека в синем костюме обещает "неожиданные сюрпризы" в новом году.

"Вот и прошел еще один год. Рад видеть и слышать многих из вас. Пусть следующая четверть века принесет столько же... неожиданных сюрпризов, м? Как и в первом тысячелетии... Но, опять же, время изменчиво. Как музыка. До встречи в новом году"

В самой социальной сети ролик промаркирован хештегами Valve, Halflife и GMan, поэтому к чему отсылается послание сомнений не остаётся.

Также стоит отметить, что Шапиро не слишком активный в интернете. Последний пост на его странице X был ещё в 2020 году, и он тоже был посвящён Half-Life. Тогда он поздравлял Half-Life: Alyx с победой на The Game Awards 2020.

Ранее известный датамайнер игр Valve заявил, что компания уже не скрывает, что разрабатывает Half-Life 3. В коде других игр компании он нашёл полно следов игровых систем, которые используются в новой части шутера.

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