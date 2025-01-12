В Steam указано, что Valve сейчас разрабатывает 2 игры, одной из них может быть Half-Life 3

Первая игра - Deadlock.

Последние полгода геймеров закидывают слухами о разработке Half-Life 3, а в начале этого года появилось даже подобие официального тизера от актёра озвучки G-Man. Теперь намёки на триквел заметили даже в Steam.

На Reddit обратили внимание на то, что на странице Valve в Steam в разделе "предстоящие релизы" указано две игры, первая - Deadlock, а вторая сейчас скрыта. Deadlock находится в бета-тестировании, и чисто технически, она ещё не вышла.

Первое, что приходит на ум, это, конечно Half-Life 3, но у пользователей Reddit есть ещё несколько версий, что это за неизвестная игра. Предполагается, что это может быть Valley of the Gods от студии Campo Santo, разработчиков Firewatch. Относительно недавно Valve купила студию, а на страницу компании Ньюэлла игра от других разработчиков попала в результате бага.

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Вторая версия ещё более разочаровывающая: это могут быть подарочные карты Steam. Один из пользователей зашёл на эту страницу в ноябре 2024 года через WayBack Machine и обнаружил, что тогда в разделе предстоящих релизов был только один продукт, те самые карточки. Что на самом деле странно, ведь подарочные карты продаются уже много лет.

Ранее датамайнер игр Valve заявлял, что компания уже начала внутреннее тестирование Half-Life 3. Если всё пройдёт хорошо, то анонс можно ждать уже в 2025 году.

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