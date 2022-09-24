Трое пользователей надели экипировку, которая сделала их похожими на Теней Ярнама, и начали вторгаться в миры других пользователей.

Фанаты Elden Ring развлекаются, как только могут. Один помогает пользователям побеждать финальных боссов, другой — нашел способ, как уничтожать главгадов одним ударом, а третий — убил Малению голым персонажем первого уровня. И это далеко не все варианты, как сделать экшен-RPG FromSoftware веселее. Поклонники регулярно придумывают что-то новое, например, недавно они воссоздали битву с культовым боссом из Bloodborne.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом themadman502 и двое его друзей решили заняться косплеем в Elden Ring. Они нарядили своих персонажей в темные робы и назвались Тенями Ярнама. Именно таким именем обладает один из знаменитых боссов Bloodborne, который располагается в Запретном Лесу. Это три противника в темных мантиях, и каждый из них обладает своими способностями.

Энтузиасты постарались максимально точно воссоздать образ Теней в Elden Ring и в целом неплохо преуспели. Themadman502 и его двое друзей вторгались в миры других пользователей, выбирали место и ждали жертву. В ролике ниже демонстрируется, как они попали к игроку под псевдонимом М.

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Когда тот увидел "Теней", то остановился и не решался идти вперед. Можно предположить, что у пользователя возникли "вьетнамские флешбеки", ведь упомянутый босс из Bloodborne способен подпортить нервы. Themadman502 с командой немного подождали, а затем двинулись на М. Спустя несколько секунд началась битва, в которой победили "Тени" за счет численного перевеса.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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