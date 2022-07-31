Умелец использовал парирования и замораживающие бомбы.

В Elden Ring реализовано много боссов, которые способны с легкостью убить игрока. Но над всеми ними возвышается Маления, Клинок Микеллы. Эта "барышня" может довести до отчаяния даже ярых фанатов проектов FromSoftware. Она обладает огромным арсеналом атак, а на второй фазе отбиваться от босса становится еще сложнее, чем на первой. Но для отдельных умельцев Маления — это лишь способ устроить необычное испытание. Например, пройти главгада голым персонажем первого уровня.

Таким достижением отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом SynergyMygos. Он использовал героя класса "Мерзавец", который на старте обладает минимальной прокачкой и десятью очками улучшений в каждой характеристике.

В качестве снаряжения энтузиаст использовал дубинку, маленький круглый щит и замораживающие бомбы. Тактика SynergyMygos оказалась простой и полностью основанной на правильном подборе времени. Игрок парировал атаки Малении и наносил удары, когда босс становился уязвимым. Дополнительные тяжелые выпады энтузиаст совершал, если появлялось окно для этого. А воздушные навыки противника он прерывал замораживающими бомбами. По словам SynergyMygos, тренировки отняли у него много времени, но в результате поставленной цели удалось добиться.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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