Для этого необходимо найти целую коллекцию предметов и заклинаний.

Elden Ring собрала вокруг себя очень страстное сообщество игроков. Часть из них уже устраивают для себя разнообразные необычные испытания. Например, один из пользователей сумел победить Малению, Клинок Микеллы голым персонажем первого уровня. А вот автор YouTube-канала Your Average Gamer занялся еще более амбициозной целью. Он решил убить финального босса в Elden Ring одним ударом. И что самое интересное, блогер выполнил поставленную задачу.

Your Average Gamer занялся упомянутой "миссией" на восьмом прохождении, то есть в режиме "Новая игра +7". Он досконально изучил Elden Ring и взялся за создание подходящей сборки.

Блогер использовал следующие предметы и заклинания: Печать из гравийного камня, Медузий щит, Грибная корона, Зловонные горшки, болюсы, Кровавый Винт, Икону Годфри, Заклинание молнии, Ликование Сородичей Гнили, Ветвь с красными перьями и Молитвослов древних драконов. Благодаря грамотному подборку экипировки и магии энтузиаст сумел нанести финальному боссу более 30 тысяч урона с помощью одной атаки. По словам Your Average Gamer, его сборка добавляет в Elden Ring легкий режим.

В ролике ниже блогер доказал, что аналогичным способом можно убивать и других боссов. Одним ударом он отправил в нокаут Радана Бича Звёзд, Маликета Чёрного Клинка, Годфри, первого повелителя Элдена и еще нескольких главгадов. Воспользоваться "рецептом" Your Average Gamer волен каждый игрок — нужно лишь узнать, где находятся вышеперечисленные предметы и заклинания, а потом добыть их.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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