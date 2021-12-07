Пользователь показал невероятную точность в управлении своим персонажем на транспортном средстве.

Grand Theft Auto Online предоставляет игрокам множество вариантов развлечений. К ним относится и выполнение трюков на машинах и мотоциклах. Порой пользователи показывают такие чудеса акробатики, что их мастерству хочется похлопать. Среди этих умельцев есть человек под псевдонимом Accomplished_Mix_475. Недавно он выполнил сумасшедший трюк на мотоцикле с прыжками по электрическим вышкам.

Свое достижение энтузиаст продемонстрировал в ролике, который выложил на форуме Reddit. Для реализации акробатического "этюда" Accomplished_Mix_475 выбрал спортивный байк. В начале видео он использовал одну из электрических вышек в качестве трамплина. Игрок разогнался и прыгнул в долину. Затем он четыре раза подряд приземлялся на металлические платформы на вершинах электрических вышек, отталкивался от них и снова взмывал в воздух. В конце Accomplished_Mix_475 выполнил заднее сальто и удачно опустился на землю. Его контроль над персонажем и точность всех действий способны поразить даже заядлых фанатов Grand Theft Auto Online.

Кратко о GTA Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. В августе текущего года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года выйдут версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Релиз на новом поколении консолей наверняка поможет поднять статистику продаж.

Автор: Назар Степорук