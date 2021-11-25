Специальная акция прошла на одном из бразильских серверов проекта.

Вакцинация добралась и до GTA Online. Фармацевтическая компания Pfizer решила популяризировать прививки от COVID-19 среди жителей Бразилии. Для этого она провела весьма необычную акцию.

Как передает портал GamePressure, мероприятие проходило на ролевом сервере Cidade Alta. В сотрудничестве с агентствами Ogilvy Brazil и Druid Pfizer реализовала пункт вакцинации. Каждый человек мог посетить его, чтобы сделать укол от COVID-19 своему персонажу. Наградой за это была специальная синяя повязка, которую могут носить виртуальные герои.

После вакцинации в GTA Online многие люди начали выкладывать в соцсети фото. Они показывали, что получили прививку и в реальности, и в виртуальном мире.

Кратко о GTA Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. В августе текущего года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года выйдут версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Релиз на новом поколении консолей наверняка поможет поднять статистику продаж.

Автор: Назар Степорук