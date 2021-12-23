Требуется всего лишь направить их гнев в нужное русло.

Великаны — одни из самых опасных созданий в The Elder Scrolls V: Skyrim. Они охраняют покой свои мамонтов и быстро реагируют на любую угрозу. В сражениях гиганты применяют большие деревянные дубины, которыми могут отправить игрока в полет над Скайримом. Но иногда великаны приносят пользу, что доказал посетитель форума Reddit под псевдонимом Ecstatic-Yam-3931. Благодаря гигантам он сумел легко победить в стычке.Читайте такжеИгрок доказал, что враги в Skyrim могут выжить даже после выстрела из лука в голову

На видео ниже демонстрируется, как пользователь сражается с врагами. Противники обладали магическими навыками, что усложнило драку. Первого соперника Ecstatic-Yam-3931 устранил легко, а вот второй применил барьер и начал постепенно отступать. После этого в битву внезапно вмешался великан. Он прибежал откуда-то из-за холма и атаковал врага игрока. Гиганту хватило одного удара, чтобы отправить противника с колдовским барьером высоко в облака. Ситуация получилась вполне в духе Skyrim, где в открытом мире часто происходят разные забавные моменты.

Кратко о достижениях фанатов Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения.

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Фанат под псевдонимом TheFogFrog прошел Skyrim с помощью одних лишь удочек.

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