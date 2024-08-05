В Valve косвенно подтверждали, что после Alyx должна выйти еще одна часть серии.

Известный датамайнер и инсайдер Тайлер МакВикер, специализирующийся на играх компании Valve, раздобыл интересную информацию о возможной Half-Life 3, выхода которой перестали ждать даже самые преданные фанаты франшизы.

Тайтл проходит под кодовым названием HLX. Это новая однопользовательская игра, которая будет работать по классическим геймплейным формулам старых частей серии. Датамайнер уверен, что это не будет игра для VR-шлемов, как Half-Life: Alyx.

Детали новой игры по вселенной Half-Life:

Помимо наличия большого количества оружия, будет и рукопашная боевая система.

Расширят систему управления транспортом и переработают стрельбу за рулем.

В проект добавят кооператив или отдельный кооп-режимом.

Упоминается воксельная разрушаемость и даже процедурно-генерируемый контент.

За кого мы будем играть, пока неизвестно, но он будет носить HEV-костюм, как и Гордона Фримена, главного героя первых двух частей.

Примерная дата релиза HLX – 2026 год.

МакВикер также отметил, что ранее обновления движка Valve уже намекали на разработку новой игры по франшизе. А аббревиатура "HLX" уже не раз встречалась в коде разных проектов компании. Плюс, в Valve косвенно подтверждали, что после Alyx должна выйти еще одна часть серии.

Большинство геймеров уже практически забыло, что когда-то давно компания Valve обещала выпустить третий эпизод Half-Life 2. Но игровая серия шутеров продолжает жить. Частично за счет VR-технологий (Half-Life: Alyx) и во многом благодаря моддерам (Half-Life 2 RTX Remix).

Известно, что следующей игрой Valve станет Deadlock. Это соревновательный PvP-экшен от третьего лица в формате 6-на-6, который совместит в себе формулы всех успешных онлайн-игр. Тайтл описывают, как смесь Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и Orcs Must Die.

Valve часто упрекают в том, что она больше не работает над полноценными одиночными играми с сюжетной кампанией. Вместо этого компания нацелена на получение стабильной прибыли и дальнейшее доминирование платформы Steam. Также не стоит забывать о Steam Deck, которая стала настоящим хитом. По слухам, выход нового "Дека" придется ждать минимум пару лет.

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