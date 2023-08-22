Его создают опытные моддеры, известные по Half-Life 2 VR и Half-Life 2: Remade Assets.

Компания Nvidia неожиданно анонсировала Half-Life 2 RTX. Это неофициальный, но очень масштабный ремастер одной из лучших FPS-игр всех времен. Как можно догадаться из названия, обновленная версия сможет похвастаться улучшенным качеством графики благодаря инструментам RTX Remix.

Над ремастером, по словам Nvidia, работают четыре опытные команды моддеров, в том числе известных по Half-Life 2 VR и Half-Life 2: Remade Assets.

Процесс ремастеринга описывается следующим образом: моддеры полностью пересобирают материалы с PBR, освещение, добавляют дополнительную геометрию, трассировку лучей, DLSS 3, Reflex и RTX IO.

Отмечается, что качество ремастера заметно отличается от оригинала 2004 года – тот же костюм Гордона Фримена теперь имеет в 20 раз больше деталей геометрии. Разницу также можно увидеть в освещении, эффектах-светотени, текстурах и т. д.

В качестве примера был показан трейлер ремастера Half-Life 2 с технологиями RTX и DLSS 3. Сам проект пока на ранней стадии, так что совершенно неясно, когда он выйдет.

Ранее в этом месяце состоялся релиз другого культового шутера – Quake II. Разработчики не только подтянули графику, но еще и улучшили ИИ врагов, добавили сглаживание и полноэкранный режим. Также отдельной похвалы удостоилось большое количество дополнительного контента.

А меж тем до релиза Starfield, большой космической RPG от Bethesda, остается всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК и Xbox. Ранее появились первые отзывы об игре после 15 часов.

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