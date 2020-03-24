"Это настоящая революция в играх": что пишут игроки и критики про Half-Life: Alyx

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 92 балла от критиков и 8,7 баллов от игроков.

Вчера, 23 марта, состоялся релиз долгожданной игры – Half-Life: Alyx. Это первая игра в серии за последние 13 лет, и она рассказывает про героиню Аликс Вэнс, которая появилась в Half-Life 2.

Трейлер Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx вышла исключительно для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и других.

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 92 балла от критиков и 8,7 баллов от игроков.

Что пишут про Half-Life: Alyx:

"Alyx ощущается духовной наследницей оригинала, а объемный 3D звук лишь усиливает погружение. Вы сразу отмечаете знакомые глазу пейзажи, кварталы City 17, промышленные зоны. Из-за этого каждая глава 15-часовой кампании чувствуется и играется по-новому. Иногда попадаются довольное интересные головоломки, разминирование снарядов и многое другое. Ясно одно — скучать не придется", – пишет издание IGN.

"Заглянуть за угол, чтобы увидеть, как противники скрываются из поля зрения; не дать бутылке водки скатиться с полки, чтобы не насторожить приближающихся противников; держать окно достаточно открытым, чтобы вставить гранату; осторожно толкать дверь, чтобы разминировать бомбу с другой стороны… Именно в эти моменты вы понимаете, что Alyx дает исключительный опыт, и что фанаты получили не только долгожданный новый Half-Life, но и очень крутую VR-игру", – отмечает портал VGC.

"Естественно, что от первой за 13 лет части Half-Life ожидается очень много. Но Valve в очередной раз превзошла саму себя: сложные головоломки, требующие от игроков внимательности, а также полная тайн и загадок история… Хочется поблагодарить дизайнеров уровней. Они создали мир, в котором легко играть без подсказок и прочих маркеров", - пишет GameSpot.

"В Half-Life: Alyx обязательно нужно сыграть, потому что она достойна культового наследия серии. Несмотря на то, что некоторые элементы здесь кажутся филлерами, общее впечатление от игры очень сильное. Тут потрясающие декорации, прекрасный мир, хороший сюжет. И это безусловно громкое возвращение Valve. Если вы ждали убийственно крутую игру, чтобы купить для нее шлем виртуальной реальности, то это она и есть", – пишет Game Informer.

Геймплей Half-Life: Alyx

Игроки также очень тепло приняли Alyx. Многие отметили, что это прекрасная игра, и порадовались возвращению легендарной серии.

"Я в шоке, это лучшее, что есть в моей коллекции вообще из игр. Графика просто космос. Внимание к деталям 10 из 10. Оптимизация отличнейшая. Это настоящая революция в играх за последние 16 лет", – пишет пользователь под ником sergo-veshki.

"Играю на Oculus Quest без проводов с помощью SideQuest, и все идет почти без лагов. В этом шлеме играть можно, хоть, конечно, угол обзора и графика не сильно радуют", – отметил catraps.

"Графика в игре просто невероятная. Пока что это самая красивая игра в VR, которую я видел Уровень детализации просто невероятен. Можно даже прочитать очень мелкие надписи. Я как дурак стоял первые 10-20 минут игры на начальной локации и смотрел на графику. Однако есть и минусы. Для полного погружения не хватает полноценного тела персонажа! Для меня после Boneworks и Blade and Sorcery эти летающие ручки ощущаются, как детский сад. Именно из-за них я не мог полностью погрузится в игру. Руки немного проваливаются в текстуры. Я проносил сквозь себя лопату, что показывает, что у персонажа нет тела. Убирал руки за решетку и выносил их с другой стороны. Руки – это просто летающий объект, который не привязан к телу, что очень разочаровывает. Вот стою я в нереально реалистичном коридоре, смотрю вниз, а ног нет. Смотрю на руки, а это просто летающие перчатки. И я понимаю: "Блин, я все ещё в игре...". Также разработчики не дают полностью погрузится в игру. Например был момент когда мне нужно перелезть через мелкую преграду. Ну тут я решил показать чудо акробатики и уже нагнулся, как оказалось что мне не дадут перелезть самому. Мне нужно зажать кнопку и персонаж телепортируется за препятствие. Но в целом я рекомендую игру. Думаю, многим будет плевать на эти минусы, да и я готов с ними жить, однако игра не делает революционного шага вперед, на что я надеялся", – пишет Woloned.

Также были недовольные геймеры, которым не удалось поиграть в Alyx, поскольку у них нет шлема виртуальной реальности – за выпуск новой части Half-Life только в VR они ставили игре самые низкие оценки. Но были и те, кто пытался аргументировать свою критику.

"Это не тот Half-life, которого фанаты ожидали годами. Я думаю, что это сделано для продажи VR-шлемов от Vavle. После проекта Boneworks играть в Alyx неприятно", – пишет пользователь под ником Geffundei.

"Пробовал час сыграть в Alyx – это действительно обычный шутер от первого лица с немного большей интерактивностью, чем обычно. Думаю, что VR здесь это просто уловка. Я пробовал играть и в другие VR-проекты перед этим, и хочется сказать, что игры для виртуальной реальности действительно нуждаются в изменениях, прежде чем их можно будет рекомендовать другим пользователям", – отметил gimmicklord.

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