Пираты смогли зайти в Microsoft Flight Simulator 2024 раньше, чем некоторые журналисты.

Хакеры смогли взломать Microsoft Flight Simulator 2024, это интересно тем, что авиасим не работает без доступа к интернету и серверам Microsoft.

Релиз-группа Online-fix как-то смогла обойти проверку лицензии игры и теперь пираты могут напрямую качать материалы игры прямо с серверов Microsoft. Особенностью Microsoft Flight Simulator 2024 является то, что на компьютере игра занимает всего 50 ГБ, а всю воссозданную планету Земля в масштабе 1:1 авиасим подгружает из облака. Реальный же объём игры, по заверениям разработчиков, составляет около 2 миллионов гигабайт.

Ранее мы рассказывали, что релиз Microsoft Flight Simulator 2024 обернулся полной катастрофой. Разработчики не расчитали мощность серверов и недооценили популярность игры, что привело к тому, что большинство игроков просто не могли зайти в игру. Проблема с доступом в игру была решена только через три дня после релиза

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Напомним, что ранее в сети оказался билд Assassin's Creed Mirage для разработчиков без Denuvo. Как он появился у хакеров - неизвестно.

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