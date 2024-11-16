Анонимный форумчанин выложил отладочные файлы без DRM.

Месяц назад Assassin's Creed Mirage вышла в Steam вместе с защитой Denuvo, сегодня игра оказалась на торрентах. Самое интересное, что игра не поддалась атакам хакеров, но в интернете оказались отладочные файлы для разработчиков, в которых нет DRM-защиты.

Анонимный пользователь пиратского форума опубликовал билд игры для разработчиков, датируемый декабрём 2023 года. На этой версии не работают сохранения с других билдов. При этом защиту Denuvo в игре не могут взломать уже больше года.

Напомним, что недавно директор Denuvo подвёл итоги эксперимента по налаживанию коммуникации между игроками и компанией. По его словам, Steam - это токсичное и враждебное общество.

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Тем временем разработчики Kingdom Come Deliverance 2 объявили, что в игре не будет Denuvo, или какой-либо другой DRM-защиты. Warhorse Studio надеется на совестливость игроков.

Даниэлю Вавре, геймдизайнеру Kingdom Come 2, интересно поконкурировать с Assassin's Creed Shadows, которая выходит через несколько дней после его игры. Вавра напомнил, что в его творении, в отличии от проекта Ubisoft, Denuvo не будет.

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