Для самого технологичного симулятора и ПК нужен соответствующий.

Разработчики Microsoft Flight Simulator 2024 Asobo Studio опубликовали системные требования для новой части авиасимулятора. Для того, чтобы полетать по миру на ультра настройках, вам понадобится компьютер с RTX 4080 и 64 ГБ ОЗУ.

Минимальные:

ОС: Windows 10 с последними обновлениями

Процессор: AMD Ryzen 5 2600x/Intel Core I7-6800K

Видеокарта: Radeon RX 5700/Geforce GTX 970

ОЗУ: 16 ГБ

Место на диске: 50 ГБ

Скорость интернет-соединения: 10 МБ/c

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 с последними обновлениями

Процессор: AMD Ryzen 7 2700X/Intel Core I7-10700K

Видеокарта: Radeon RX 5700 XT/Geforce RTX 2080

ОЗУ: 32 ГБ

Место на диске: 50 ГБ

Скорость интернет-соединения: 50 МБ/c

Идеальные:

ОС: Windows 10 с последними обновлениями

Процессор: AMD Ryzen 7 7900X/Intel Core I7-14700K

Видеокарта: Radeon RX 7900 XT/Geforce RTX 4080

ОЗУ: 64 ГБ

Место на диске: 50 ГБ

Скорость интернет-соединения: 100 МБ/c

Необычное требование к скорости интернета обусловлено особенностью работы игры: поверхность Земли будет подгружаться с облачных серверов Microsoft. Таким образом Asobo Studio смогла полностью воссоздать всю карту мира, и сделать так, чтобы игра могла запуститься на компьютере обычного пользователя. По заверениям разработчиков, реальный объём игры составляет 2.5 миллиона ГБ. Этой же технологией объясняются заоблачные требования к оперативной памяти, загруженные данные нужно где-то хранить.

Также решением с облачными технологиями позволило Asobo Studio сэкономить свободное место на накопителях. Игра будет занимать 50 ГБ, для сравнения прошлая часть серии требовала 150 ГБ. Но при этом Microsoft Flight Simulator 2024 всё так же будет кэшировать много данных, приходящих с серверов игры, поэтому со временем игра будет увеличиваться в весе. Например Microsoft Flight Simulator 2020 могла занимать до 400 ГБ свободного места на устройстве.

Видео дня

Релиз Microsoft Flight Simulator 2024 запланирован на 19 ноября. Симулятор будет доступен на ПК и Xbox Series, а также войдёт в подписку Xbox Game Pass.

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