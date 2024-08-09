Самая ожидаемая игра последних лет выйдет осенью 2025 года, но только на консолях.

Среди всевозможных ожиданий, связанных с Grand Theft Auto 6, тема возможной задержки релиза остается одной из самых обсуждаемых. Впрочем, издатель Take-Two, владеющий Rockstar Games, заверил, что задержек не планируется.

По последним данным, долгожданный релиз шестой части криминальной саги все еще запланирован на осень 2025 года. Тогда проект должен стать доступным для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series.

В новом финансовом отчете Take-Two отмечено, что интерес к GTA 6 постоянно растет. А игры по франшизе GTA по-прежнему хорошо продаются.

Изначально считалось, что игра появится в первой половине 2025 года. Позже появились слухи, что разработка ГТА 6 отстает от графика и релиз могут перенести с весны на осень или даже на 2026 год – частично эта информация подтвердилась. Пускай это и не было полноценной задержкой, подобное изменение вызвало волну обеспокоенности среди фанатов, которые ждут новую часть игры уже более десяти лет.

Тем временем, Rockstar настаивает на том, чтобы сотрудники полноценно вернулись в офис, чтобы ускорить темпы разработки, но этому рады не все работники, говорят источники. Вдобавок, они опасаются, что их заставят перерабатывать, чтобы уложиться в намеченные сроки. Поэтому нельзя исключать, что релиз сползет до 2026 года.

Добавим, что ПК-версия GTA 6 до сих пор официально так и не подтверждена. Она не упоминалась ни в анонсирующем трейлере, ни в свежем финансовом отчете. В том, что она существует сомневаться не приходится, но, видимо, ПК-геймерам вновь придется ждать год-полтора.

Трейлер GTA 6 собрал уже 200 млн просмотров

GTA 6: что известно про самую ожидаемую игру в истории

Новостей о шестой части не было с момента релиза анонсирующего трейлера. Из него мы узнали, что действие игры развернется в современном Вайс-Сити. В игре будет два главных героя – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как современные Бонни и Клайд.

В дебютном трейлере не был показан реальный геймплей, вместо этого Rockstar показала нарезки кат-сцен и кадры с видами Вайс-Сити, которые, позволяют оценить качество графики, неигровых персонажей, поездки на машинах и других транспортных средствах, игровые активности и прочее.

Также можно не сомневаться, что карта будет огромной и заметно превзойдет Лос-Сантос из GTA 5. Поговаривают, что игроки смогут заходить в 70% зданий.

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