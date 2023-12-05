Сначала новая часть известной франшизы выйдет на консолях. То есть релиз для ПК случится позднее 2025 года.

Rockstar Games в своем пресс-релизе указала платформы, на которых выйдет GTA 6 – ранее студия опубликовала дебютный трейлер игры. Он должен был выйти в 16:00 по Киеву, но его слили раньше, поэтому разработчики не стали дожидаться и выложила трейлер вчера ночью.

Плохая новость для тех, кто играет на ПК, может несколько испортить радость долгожданной премьеры. Компания объяснила, что новая часть известной франшизы выйдет на PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году – о релизе на компьютерах нет ни слова.

Вероятно, шестая часть сначала появится на консолях, а затем ее портируют на ПК. Напомним, что порта GTA V пришлось ждать два года после премьеры на консолях. Последняя игра Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, тоже была выпущена на ПК спустя чуть более года после первоначального запуска.

Новость об отсутствие упоминание о платформе ПК, возможно, не так удивительна, как кажется, но учитывая, что GTA 5 заработала миллиарды долларов, можно было бы ожидать, что Rockstar планирует масштабный одновременный релиз новой части.

"Grand Theft Auto 6 — это развитие наших усилий по расширению границ возможного в захватывающем, сюжетно-ориентированном открытом мире. Мы очень рады возможности поделиться этим новым видением с игроками по всему миру – говориться в пресс-релизе.

Вышел первый трейлер GTA 6: что известно о самой ожидаемой игре

Действие новой части и правда развернется в Вайс-Сити – однако его современном варианте, а не версии 80-х, как в игре Grand Theft Auto: Vice City, вышедшей в 2002 году.

В GTA 6 будет два главных героя и впервые для этой серии одним из них будет женщина. Их имена – Люсия и Джейсон, а их линия будет основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей. Напомним, что в предыдущей GTA 5 главных героев было трое – Майкл, Франклин и Тревор.

На видео представили нарезки кат-сцен, кадры с видами Вайс-Сити, которые, позволяют оценить качество графики, неигровых персонажей, поездки на машинах и других транспортных средствах, стрельбу и прочее.

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