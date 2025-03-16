По мнению издания, технические навороты GTA 5 Enhanced Edition изначально разрабатывались для шестой части.

Анализ улучшенной версии GTA 5 Enhanced Edition на ПК намекает на технологии, которые будут использоваться в GTA 6.

Эксперты Digital Foundry детально изучили улучшенное издание игры, которое недавно вышло на ПК, и выделили главную особенность - полноценную реализацию глобального освещения с трассировкой лучей (RTGI). По их мнению, столь детальная работа с этим графическим элементом указывает на то, что технология разрабатывалась в первую очередь для GTA 6 и лишь затем была добавлена в GTA 5.

В отличие от других игр, где трассировка глобального освещения применяется точечно, как, например, в Dying Light 2 (где RTGI работает только для солнечного света) или "Ведьмак 3" (где оно использует систему проб, вызывая артефакты), в GTA 5 Enhanced Edition реализовано полноценное освещение с трассировкой на уровне каждого пикселя. Кроме того, оно учитывает отраженный свет от любых источников, что значительно усложняет разработку.

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Эта же технология была заметна в первом трейлере GTA 6, что подтверждает догадку: Rockstar тестирует графические улучшения в обновленной версии пятой части перед релизом новой игры.

Если в GTA 6 действительно будет использоваться RTGI из GTA 5 Enhanced Edition, то текущая производительность улучшенной версии может намекать на то, чего стоит ожидать на консолях.

Digital Foundry отмечает, что технология хорошо оптимизирована для видеокарт, но сильно нагружает процессор. К примеру, Ryzen 5 3600 (примерный аналог CPU в базовых консолях текущего поколения) не может выдавать стабильные 60 FPS в разрешении 1440p с DLSS в режиме качества. Из этого эксперты делают вывод, что на консолях этого поколения GTA 6 будер работать в 30 FPS.

Но есть и хорошие новости: если теория о тестировании новых технологий верна, то GTA 6 может занимать меньше места на диске. К примеру, улучшенная версия GTA 5, благодаря новым фичам, стала "легче" на целых 22 ГБ, по сравнению с оригиналом.

Релиз GTA 6 всё ещё назначен на осень этого года. Глава Take-Two Штраус Зельник уверяет, что переносов не будет, но уточнил, что на ПК игра выйдет позже, чем на консолях.

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