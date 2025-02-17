Официально дата выхода долгожданного экшена до сих пор не объявлена, только окно для релиза – осень 2025 года.

Журналисты крупного издания Kotaku верят, что отгадали точную дату выхода GTA 6. Они считают, что премьера долгожданного экшена состоится 28 октября 2025 года.

И дело не в секретной инсайдерской информации – журналисты сделали такой вывод, основываясь на последних новостях. В частности:

Издательство Take-Two не так давно анонсировало релиз Borderlands 4 на 23 сентября. В этом месяце GTA 6 точно ли выйдет, так как компания явно старается избежать конкуренции между своими проектами.

Раз новая Grand Theft Auto выйдет осенью, но не в сентябре, остаются два месяца. Kotaku считает, что октябрь – более вероятный вариант: в ноябре традиционно Call of Duty будет бомбить "чарты", и Take-Two вряд ли захочет конкурировать с главной шутерной франшизой.

Конец октября кажется идеальным временем, поскольку с релиза Borderlands 4 пройдет достаточно времени. 28 число Kotaku тоже выбрал неспроста: это будет вторник – день, в который Rockstar любит выпускать свои игры.

Издательство Take-Two не так давно уверяло инвесторов в том, что релиз GTA 6 по-прежнему намечен на осенью 2025 года. Риск переноса всегда есть, но и разработчики, и издатель уверены в своих силах выпустить игру в срок.

Видео дня

Кроме того, бывший разработчик Rockstar уверен, что сейчас GTA 6 уже можно полностью пройти. По его мнению, команда сейчас отлавливает баги и занимается оптимизацией игры.

Так что продолжаем надеяться на осенний релиз, но без излишних ожиданий – очень многое может измениться за эти месяцы. Все-таки релиз настолько масштабной игры – это всегда гигантский риск.

GTA 6: что известно про самую ожидаемую игру в истории

Действие развернется в современном Вайс-Сити. Нас ждет два протагониста – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как "современные Бонни и Клайд".

Про геймплей пока все не очень понятно. В единственном на сегодня трейлере показали нарезки кат-сцен, различные локации с видами Вайс-Сити и ряд игровых активностей, которые присущи серии Grand Theft Auto.

Есть сведения, что GTA 6 Online будет продаваться отдельно от основной игры за меньшую стоимость. Учитывая опыт Red Dead Redemption 2 Online, такой вариант действительно возможен.

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